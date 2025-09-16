Бакинская гонка в ожидании новой битвы титанов

«Формула-1» приближается к Баку. Гран-При Азербайджана фактически откроет решающий отрезок чемпионата, до окончания которого осталось восемь этапов.

Лидером нынешнего сезона является Оскар Пиастри, сделавший неплохую заявку на титул. А так как австралийский пилот «Макларен» выигрывал у нас в прошлом году, именно к нему будет приковано повышенное внимание.

По ходу приближения к Баку борьба в чемпионате достигла своего апогея. Преимущество «Макларен» над конкурентами само по себе впечатляет, ведь ее гонщики победили на 12-ти этапах из 16-ти проведенных в этом сезоне. Пиастри финишировал первым семь раз, в пяти случаях первенствовал Ландо Норрис. В данный момент отрыв между ними составляет 31 очко, но учитывая, что победа на каждом старте оценивается в 25 баллов, интрига обострена до предела. В этом смысле выступление на Гран-При Азербайджана будет иметь важнейшее значение как для австралийца, так и для британца. Более того, в случае успеха на берегах Каспия, «Макларен» досрочно обеспечит себе первое место в Кубке конструкторов. Поэтому есть все предпосылки к тому, что Гран-При Азербайджана пройдет под знаком ведущей команды чемпионата.

«Макларен» в борьбе двух своих пилотов делает ставку на командную тактику и пока это дает свои плоды.

На предыдущем этапе в Монце Пиастри подчинился верховной стратегии и пропустил вперед Норриса, который по вине механиков выехал из боксов после пит-стопа на четыре секунды позже. А после этого лидер сезона вынужден был отвечать на вопросы СМИ о том, что он сделает, если аналогичная ситуация повторится в Баку.

«Я думаю, что если это в вашей власти, и при этом не задействованы болиды других команд, то все довольно просто. Когда между нашими машинами нет конкурентов, то исправить ситуацию гораздо проще.

И будь между мной и Нориссом больше болидов, то нет, мы бы не поменялись местами», - сказал Пиастри.

Оба пилота претендуют на свой первый титул, а их противостояние пока проходит достаточно корректно. Но ход событий не означает, что так будет и впредь, ведь с приближением к Баку чемпионская интрига идет на новый виток. Этап на городском кольце с точки зрения конкуренции привлекает во всех смыслах, ведь за восемь лет проведения гонок «Формулы-1» в Баку, включая Гран-При Европы в 2016-м, лишь Серхио Пересу за рулем «Ред Булл» удалось победить дважды. Но нынешний сезон мексиканец пропускает – со следующего года он будет выступать за дебютирующий в чемпионате «Кадиллак». И у Пиастри есть шанс попытаться выиграть гонку в нашей столице во второй раз подряд и упрочить свою ведущую позицию в общем зачете.

Австралиец дал понять, что настроен на максимум. «У меня остались исключительно теплые воспоминания о прошлогодней гонке в Баку. Я считаю ее одной из лучших в жизни, и всегда приятно возвращаться на трассу, на которой хорошо себя проявил. Поэтому моя единственная цель – показать в этот уик-энд такой же результат, как и в прошлом году. Я лидирую в личном зачете и очень доволен своим пилотированием», - с воодушевлением отметил Пиастри.

Впрочем, своих амбиций не скрывает и Норрис, бросающий вызов товарищу по команде и конкуренту. «С нетерпением жду возвращения в Баку. На городских трассах нас ждут совершенно другие вызовы, и я не могу дождаться, когда сяду за руль и проверю себя. Я много работал на базе в Уокинге, чтобы как можно лучше подготовиться к очередной победе».

Впрочем, борьба на бакинской трассе всегда отличалась своей непредсказуемостью, поэтому говорить о том, что именно между пилотами «Макларен» развернется главное соперничество, было бы неверным. Если вглянуть на статистику, то больше всего побед в нашей столицы одержали пилоты «Ред Булл». Один из них – четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, идущий на третьем месте в личном зачете. Пару недель назад он пришел к финишу первым в Монце и наверняка надеется повторить свой бакинский триумф трехлетней давности.

Еще одним пилотом, побеждавшим в Баку, является Льюис Хэмилтон. Правда, сейчас дела у семикратного чемпиона мира, перешедшего из «Мерседеса» в «Феррари», идут не лучшим образом, но это не делает его менее опасным на трассе. Льюис Хэмилтон: «Мне предстоит выступление на трассе, на которой я много лет пилотировал машины с другими характеристиками. В Баку я буду постепенно набирать скорость. Постараюсь использовать для этого весь свой опыт, который у меня есть. Не сомневаюсь, что комфортнее всего буду чувствовать себя за рулём в воскресенье на последнем круге гонки», - такой посыл сделал британский пилот.

Интерес к Гран-При Азербайджана просто невероятный. Этап превратился в один из самых ожидаемых в календаре и он неизменно оправдывает этот статус. Учитывая высокий зрительский интерес, возведены две новые трибуны. Все билеты на сидячие места уже раскуплены, а Баку ожидается приезд более 13 тысяч иностранных туристов. А значит, гоночный уик-энд окажется еще более масштабнее и пройдет с небывалым размахом. Ждать осталось недолго...



Ниджат Асланов