Тренер «Бенфики» уволен после поражения от «Карабаха»

Португальская "Бенфика" отправила в отставку главного тренера Бруну Лаже после поражения от агдамского "Карабаха" в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт лиссабонской команды, об этом заявил президент клуба Руй Кошта.

"Я хочу сообщить всем болельщикам "Бенфики", что мы только что достигли соглашения с Бруну Лаже, который с сегодняшнего дня больше не является главным тренером. Я хотел бы поблагодарить Бруну за все, что он старался сделать для "Бенфики"... Но, к сожалению, время пришло, настало время перемен", - сказал журналистам Руй Кошта в пресс-центре на стадионе "Эштадиу да Луш", где и прошла игра с агдамцами.