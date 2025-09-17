Блестящая победа Карабаха в Лиссабоне подняла Азербайджан в топ-25

Победа агдамского «Карабаха» в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу над португальской «Бенфикой» в Лиссабоне (3:2) принесла Азербайджану очередные очки в рейтинге УЕФА.

Как передает azerisport.com, благодаря очередной победе «скакунов» баланс страны пополнился на еще 0,500 очков, подняв ее на строчку выше. Таким образом, у Азербайджана 21,500 очков и 25-е место.

На позицию выше расположилась Сербия (22,125), а ниже – Словакия (21,375).

Напомним, евросезон Азербайджан начал с 17,125 очками.