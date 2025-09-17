Турнир по вертикальному бегу во Flame Towers

28 сентября в Баку пройдет турнир по вертикальному бегу под названием «SkyWinD».

Он состоится на одной из трех башен «Flame Towers» в столице. Соревнование официально вошло в календарь Всемирной ассоциации бега в высотных зданиях (TWA) и носит международный статус.

Участникам предстоит преодолеть 32 этажа. Турнир обозначен фактором 60. В Towerrunning «фактор» - это числовое значение, присваиваемое забегу, которое отражает его сложность и международный характер, влияющее на порядок начисления очков в Кубке мира.

Организатором «SkyWinD» является бакинский клуб по триатлону Triterra.

Ниджат