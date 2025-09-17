Тахир Гезель: Мы посвящаем эту победу Президенту Ильхаму Алиеву

«Карабах», одержавший победу над «Бенфикой» в первом туре Лиги чемпионов УЕФА, посвятил эту победу президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент клуба Тахир Гезел в заявлении официальному сайту «Карабаха».

Он отметил, что этот матч, вошедший в историю азербайджанского футбола как первая победа, одержанная в основной стадии Лиги чемпионов, посвящен главе страны: «Мы посвящаем эту победу освободителю Карабаха, исторической личности, великому и гениальному руководителю, Верховному главнокомандующему господину Ильхаму Алиеву».