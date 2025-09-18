Звёзды «Формулы-1» в Баку: команды готовятся к гонке - ФОТО

Пилоты и команды «Формулы-1» приступили к подготовке к Гран-при Азербайджана, который пройдёт в эти выходные на городской трассе в Баку.

Этот этап является 17-м в сезоне. Всемирно известные гонщики уже прибыли в паддок, и фанаты получили возможность поближе понаблюдать за их подготовкой к предстоящей гонке.

Как передает 1news.az, сегодня в паддоке впервые появились такие звёзды, как Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс, Фернандо Алонсо и другие. Они проверили свои болиды и вместе с инженерами внесли финальные корректировки перед завтрашним стартом. Для представителей СМИ это стало уникальной возможностью получить эксклюзивные кадры.

Прибытие гонщиков уже создало в Баку атмосферу «Формулы-1». Подготовка трибун и фан-зон завершается, а команды тщательно прорабатывают каждую деталь перед большим событием.

Для болельщиков паддок - это шанс увидеть самых быстрых пилотов мира, а также стать свидетелями того, что происходит за кулисами гонки. Отметим, что в этом году туры по паддоку впервые включены в билеты Champions Club. Завтра эта зона наполнится скоростью, тактикой и адреналином, даря зрителям незабываемые моменты.