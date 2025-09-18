Макс Ферстаппен: «Надеюсь успешно выступить не только в бакинской гонке, но и в квалификации»

Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен рассчитывают на продуктивный гоночный уик-энд в Азербайджане.

Пилот «Ред Булл» прилетел в Баку в отличном настроении, одержав победу на предыдущем этапе в Монце.

Этот успех стал для него третьим в сезоне и представитель Нидерландов рассчитывает развить его на бакинской трассе, где становился первым три года назад.

В преддверии Гран-При Азербайджана Ферстаппен заметно воодушевлен: «Надеюсь, на этой неделе мы сохраним хорошую форму и успешно выступим не только в гонке, но и в квалификации. Мы начинаем выездную серию этапов в Баку. На городских трассах всегда сложнее выступать, а сочетание медленных поворотов и длинной главной прямой означает, что нужно искать компромисс при выборе настроек, а так же найти правильный уровень прижимной силы заднего антикрыла», - заявил пилот «Ред Булл».

Он добавил, что победа на предыдущем этапе в Монце воодушевила команду. «Победа стала огромным стимулом для всех. На прошлой неделе я был на базе, чтобы отпраздновать этот успех вместе с командой, и поработать на симуляторе, готовясь к гонке в Баку», - добавил Ферстаппен.

Ниджат