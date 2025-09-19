Звезды «Формулы-1» приготовили гутабы в Баку - ФОТО

Пилоты «Формулы-1» приготовили гутабы в Баку.

В рамках Гран-при Азербайджана 2025 в зоне Paddock Chill Zone произошло интересное событие: гонщики команды Alpine Франко Колапинто и Пьер Гасли, а также пилот Red Bull Юки Цунода приготовили гутабы - одно из любимых блюд азербайджанской кухни.

Как передает 1news.az, на мероприятии, организованном в специальной зоне, гости могли не только попробовать блюда, но и понаблюдать за процессом их приготовления. Колапинто подошел к задаче очень серьезно, тщательно лепил кутабы и не скрывал радости от получившегося результата. Гасли же продемонстрировал чувство юмора: его гутаб получился не совсем традиционной формы, на что он пошутил: «Кто сказал, что гутаб обязательно должен быть круглым?».

В завершение мероприятия пилоты угостили своими гутабами коллег и гостей. По словам аргентинского журналиста Хуана Фоссароли, блюдо гонщиков получилось даже вкуснее, чем ожидалось. Кадры с этого события быстро набрали популярность в социальных сетях.