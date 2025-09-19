Гран-при Азербайджана: Болиды на трассе и первые гоночные сессии в Баку – ФОТО

19 сентября в Баку был дан старт Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Утро открыли гонщики «Формулы-2» со свободной практикой, затем состоялась первая сессия «Формулы-1», а после обеда прошла квалификация «Формулы-2», а днём пилоты «Формулы-1» вернулись на трассу для второй практики.

Фоторепортаж с первого гоночного дня Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 представлен ниже.

Фото: Надир Ибрагимли