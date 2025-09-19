Завершилась первая сессия свободных заездов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В столице Азербайджана продолжается Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Первая сессия свободных заездов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана завершена – в течение часовой первой свободной практики гонщики испытали сложнейший городской трек Баку, в том числе его узкие 90-градусные повороты и новые асфальтовые участки.

Лучшие результаты показали следующие автогонщики:

1. Ландо Норррис (McLaren)

2. Оскар Пиастри (McLaren)

3. Шарль Леклер (Ferrari)

Вторая сессия пройдет сегодня в период с 16:00 до 17:00.

13:15

В данный момент сессия возобновлена.

12:55

В Баку, который уже в девятый раз принимает Гран-при Азербайджана Формулы 1, в 12:30 был дан старт первой сессии свободных заездов.

Сессия была приостановлена из-за того, что на 16-м повороте скопилось немного мусора – отметим, что приостановление первой сессии свободных заездов стало мерой предосторожности.

12:30

Гонщики начали подготовку к главному событию, тестируя машины и бакинскую трассу – отметим, что результаты сессии станут важным ориентиром для команд перед квалификацией и основной гонкой, которая состоится 21 сентября.