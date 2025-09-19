Пушистый гость стал звездой Гран-при: как кот покорил «Формулу-1» в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО
На Гран-при «Формулы-1» в Баку в центре внимания оказался неожиданный гость - кот.
Пока пилоты готовились к заездам и давали интервью, пушистый любопытный исследователь уверенно гулял по паддоку, с интересом осматривая трассу и заглядывая в камеры фотографов.
Некоторые даже предлагали выдать ему собственный аккредитационный бейдж, ведь он явно чувствовал себя полноправным участником гоночного праздника. Фотографы отмечают, что пушистый «инспектор» с удовольствием позировал, а иногда даже словно выбирал удачные ракурсы для камеры.
Соцсети команд быстро заполнились его снимками: журналисты и болельщики не могли пройти мимо такого очарования. Даже дважды, когда сотрудники безопасности осторожно выносили котёнка из зоны паддока, он возвращался обратно.
Известные блогеры и спортивные издания публикуют его фотографии и видео, а фанаты «Формулы-1» из разных стран обсуждают нового «маскота». Посты с его участием собирают тысячи лайков и комментариев, котик уже мелькает в мировых трендах. Ажиотаж дошел и до матери гонщика команды Williams Алекса Элбона, которая опубликовала в Instagram просьбу к сыну привезти кошку домой к ней и ее дочерям.
Кроме того, фотограф «Формулы-1» и контент-креатор Ким Иллман предложил придумать для пушистого путешественника имя, а лучшее будет выбрано в качестве его нового прозвища. Среди вариантов болельщиков уже звучат весёлые идеи вроде Meowcedes, Furrari и Baku Paws.
@mclaren Pawfect paddock friends 🐾 #McLaren #F1 #F1TikTok #AzerbaijanGP #Cat ♬ Sixty Second Commercial 1 by Michael Reynolds - malcolm
@f1 sorry everyone we were going to film drivers arriving but the baku paddock has a cat, hope you understand 🐈 #f1 #formula1 #azerbaijangp #cattok #cats ♬ original sound - Cyber
@_.mv1mon Vi más fotos del gatito que de los pilotos en el paddock #formula1 #f1tiktok #paratii #baku #fypシ #gatostiktok #cat #bakugp #azerbaijan ♬ sonido original - melyg
Гонки ещё впереди, но у этого маленького пушистика уже есть свой собственный подиум.
Джамиля Суджадинова