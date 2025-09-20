Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО

В Баку продолжается второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Во время финальной тренировочной сессии Гран-при Азербайджана в Баку произошёл курьёзный эпизод: ветер подхватил воздушный шар, который сначала ударился о машину Фернандо Алонсо (Aston Martin), а затем перелетел и задел болид Франко Колапинто (MP Motorsport, F2).

Инцидент произошёл при довольно порывистом ветре, который уже не раз влиял на поведение машин на городской трассе в Баку – подчеркнем, что случай никак не повлиял на ход сессии.