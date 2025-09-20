 Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:10 - Сегодня
Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО

В Баку продолжается второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Во время финальной тренировочной сессии Гран-при Азербайджана в Баку произошёл курьёзный эпизод: ветер подхватил воздушный шар, который сначала ударился о машину Фернандо Алонсо (Aston Martin), а затем перелетел и задел болид Франко Колапинто (MP Motorsport, F2).

Инцидент произошёл при довольно порывистом ветре, который уже не раз влиял на поведение машин на городской трассе в Баку – подчеркнем, что случай никак не повлиял на ход сессии.

Поделиться:
181

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды ...

Спорт

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

Общество

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня государственного ...

Спорт

Гоночная команда Alpine потеряла оба болида уже в первом сегменте квалификации в Баку – ВИДЕО

Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО

Во время квалификации Гран-при Азербайджана Формулы 1 произошла авария – ФОТО

Звезды Формулы 1 встретились с фанатами на Бакинском приморском бульваре – ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Льюис Хэмильтон стал лучшим на второй сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана Формулы 1

Завершилась первая сессия свободных заездов на Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Приморский бульвар «зажил» в ритме Формулы-1: Репортаж из развлекательной зоны для зрителей - ФОТО

Поддержал ли Азербайджан возвращение РФ на международные турниры по футболу?

Последние новости

Президент Азербайджана: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения

Сегодня, 17:40

Гоночная команда Alpine потеряла оба болида уже в первом сегменте квалификации в Баку – ВИДЕО

Сегодня, 17:30

Крупное ДТП в Нахчыване: автобус слетел с дороги, есть пострадавшие - ФОТО

Сегодня, 17:20

Необычный инцидент на трассе в Баку: Воздушный шарик «атаковал» болиды Фернандо Алонсо и Франко Колапинто – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:10

Президент Ильхам Алиев: Руанда и Азербайджан являются хорошими партнерами и друзьями

Сегодня, 17:00

В России хотят ограничить приезд семей мигрантов

Сегодня, 16:51

Во время квалификации Гран-при Азербайджана Формулы 1 произошла авария – ФОТО

Сегодня, 16:40

ВС РФ нанесли удар по украинским позициям с помощью «Искандеров»

Сегодня, 16:36

В ходе обеда состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды в расширенном составе

Сегодня, 16:25

США перестанут поставлять часть вооружения в Европу

Сегодня, 16:15

Звезды Формулы 1 встретились с фанатами на Бакинском приморском бульваре – ФОТО

Сегодня, 16:06

Зеленский требует гарантий безопасности до окончания войны

Сегодня, 16:05

Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана 2025

Сегодня, 16:00

Определился победитель спринт-гонки Формулы 2 на Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:47

США ведут переговоры со странами Персидского залива об управлении сектором Газа

Сегодня, 15:33

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

Сегодня, 15:15

Великое возвращение: еще 29 семей отправлены в Кяльбаджар - ФОТО

Сегодня, 14:55

Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Сегодня, 14:37

Состоялся обмен документами, подписанными между Азербайджаном и Руандой, затем президенты выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:22

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Сегодня, 14:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30