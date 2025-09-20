Оскар Пиастри также попал в аварию в ходе квалификации в Баку – ФОТО - ВИДЕО

В Баку продолжается второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Являющийся одним из лидеров гоночного чемпионата австралийский гонщик Оскар Пиастри (McLaren) врезался в стену во время квалификации, повредив передний правый угол своего болида. К счастью, он выбрался из машины и в порядке.

Это уже шестой красный флаг в квалификации - рекорд, но события на трассе показывают, что борьба за поул в Баку стала настоящим испытанием для всех пилотов.