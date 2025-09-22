Рубинян: Зависимость Армении от одного полюса создала множество проблем

На протяжении десятилетий стратегия безопасности Армении зависела только от одного полюса, что создало для нее множество проблем, заявил вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян, выступая на 108-м семинаре ПА НАТО «Роуз-Рот», проходящем в Иреване.

«В настоящее время мы работаем над её диверсификацией. Диверсификация политических, экономических и оборонных отношений подразумевает нормализацию отношений с соседями, добрососедские отношения и сотрудничество со всеми сторонами», - сказал Рубинян.

Он отметил, что в контексте сбалансированной внешней политики Армения также проводит большую работу с Евросоюзом. С этой целью 26 марта 2025 года Национальное Собрание приняло закон о начале процесса вступления Армении в ЕС, напомнил вице-спикер.