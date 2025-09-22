«Реал» будет бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» - 2025

Мадридский «Реал» будет бойкотировать предстоящую церемонию вручения «Золотого мяча», которая пройдет в Париже 22 сентября.

Как сообщает The Athletic, руководство «сливочных», принявшее решение о бойкоте мероприятия в прошлом году из-за невручения главной награды бразильскому вингеру Винисиусу Жуниору, сохранило бойкот и не направит ни одного представителя клуба в качестве члена делегации, несмотря на то, что среди номинантов есть игроки «Реала». Мадридский клуб также отказался от упоминания премии в своих медиа.

«Золотой мяч» — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году.