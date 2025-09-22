Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе – вторая на чемпионате мира

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в общем зачете чемпионата мира в Загребе.

По ходу соревнования команда, выигравшая одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды, набрала 89 очков. Это позволило опередить Узбекистан (72 балла), ставший третьим, а победу одержали иранские «классики» (180).

В составе сборной Азербайджана чемпионом стал Ульви Ганизаде (72 кг), серебряную медаль завоевал Хасрат Джафаров (67 кг), а бронза в активе Эльданиза Азизли (55 кг) и Мурада Ахмадиева (97 кг).

Отметим, что на протяжении пяти лет команда по греко-римской борьбе стабильно входит в тройку сильнейших в мире.

