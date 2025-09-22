Золотое выступление Махсудовых на Кубке мира

Команда Азербайджана по прыжкам на батуте завоевала одну золотую и бронзовую награду на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).

В синхронных прыжках среди смешанных пар победу одержали Сельджан и Махсуд Махсудовы. Это был первый совместный опыт выступления брата и сестры на международной арене. С этого года состязаниях смешанных дуэтов в синхроне вошли в календарь и комплект наград в данном виде будет разыгрываться и на ноябрьском чемпионате мира в Памплоне.

Также М.Махсудов, являющийся двукратным победителем Всемирных соревнований возрастных групп, отметился бронзовой наградой в индивидуальном зачете.

Что касается С.Махсудовой, то участница Олимпиады по ходу Кубка мира обновила мировой рекорд, совершив тройное сальто в ходе выступления в квалификации. Однако, за медали Сельджан побороться не удалось.

