Физиев снялся с боя против Оливейры

Азербайджанский боец Рафаэль Физиев не сможет биться против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 261, который пройдет 11 октября в Рио-де-Жанейро.

Данный бой возглавлял кард, но Физиев, получившивший травму, вынужден сняться с поединка.

Для Физиева бой был прекрасным шансом приблизиться к титулу. После трех поражений кряду, он победил чилийца Игнасио Бахамондеса и был полон желания развить успех в противостоянии с Оливейрой, который входит в рейтинговую пятерку.

В UFC уже ищут замену Рафаэлю, чтобы оставить в карде бразильского турнира главную местную звезду на сегодняшний день.

