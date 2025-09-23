В фокусе глобального капитала: Азербайджан укрепляет инвестиционные позиции на мировой арене

Азербайджан как одна из наиболее привлекательных стран для инвестиций продолжает притягивать к себе взоры мировой финансовой элиты.

В свою очередь, для тех, кто влияет на мировые потоки капитала, существует один безусловный адрес, который на протяжении многих лет остается эпицентром денег, влияния и стратегических решений - Нью-Йорк.

Именно здесь, в главном финансовом центре мира, сосредоточены штаб-квартиры крупнейших инвестиционных фондов, банков и транснациональных корпораций, формирующих архитектуру мировой экономики. В глобальной финансовой системе Нью-Йорк выполняет системообразующую роль - через его рынки и инфраструктуру проходит значительная часть мировых капвложений, а принимаемые здесь решения оказывают прямое влияние на экономическую динамику целых регионов.

На этом фоне особую актуальность приобретает начинающаяся сегодня в Нью-Йорке сессия Генеральной Ассамблеи ООН - событие, традиционно представляющее интерес не только для международной политики и дипломатии, но и для глобальной экономики и бизнеса. Оно открывает им возможности для установления новых контактов, выстраивания партнерств и обмена стратегическими позициями между государствами и структурами, формирующими мировую финансово-экономическую повестку.

В этом году Генассамблея проводит юбилейную сессию, посвященную 80-летию ООН, в ее работе ожидается участие около 150 глав государств и правительств.

Для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, 22 сентября c рабочим визитом в Нью-Йорк прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев – лидер, которого на крупнейших международных площадках всегда ждут, выступления которого неизменно приковывают внимание политических, дипломатических, экспертных кругов. Затрагивая ключевые, зачастую наиболее острые темы глобальной повестки дня, глава Азербайджанского государства ставит важные акценты, которые становятся предметом последующей международной дискуссии и надолго сохраняют актуальность.

Визиты Президента Ильхама Алиева на глобальные площадки сопровождаются двусторонними контактами с ведущими представителями мирового экономического и финансового сообщества. Взгляды азербайджанского лидера на глобальные вызовы и формирующиеся тренды, его оценки современных геоэкономических процессов приковывают пристальное внимание с призмы понимания текущей трансформации мировой экономики и усиления готовности к ее будущим этапам. Руководители крупнейших инвестиционных структур и транснациональных корпораций неизменно проявляют интерес к таким встречам, рассматривая их как возможность для стратегического диалога.

В то же время эти встречи служат дополнительной платформой для демонстрации важной роли Азербайджана на международной арене. Они способствуют продвижению национальных инициатив, ориентированных на устойчивое развитие как в стране, так и в более широкой геополитической и экономической конфигурации региона.

В рамках визита в Нью-Йорк Президент Ильхам Алиев встретился с руководителями крупнейших финансово-инвестиционных компаний мира. На этот раз для встречи с главой Азербайджанского государства обратились такие ключевые представители глобального инвестиционного рынка, как компании Brookfield Asset Management, Neuberger Berman, Blackstone.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, 22 сентября Ильхам Алиев встретился с генеральным исполнительным директором одной из крупнейших в мире компаний в сфере управления альтернативными инвестициями Brookfield Asset Management Брюсом Флэттом.

Брюс Флэтт отметил, что был глубоко впечатлен экономическими достижениями и процессами развития, которые он наблюдал в Азербайджане во время своего визита в нашу страну в 2023 году. Он подчеркнул, что успешное сотрудничество возглавляемой им компании с Государственным нефтяным фондом Азербайджана постепенно расширяется.

Брюс Флэтт поздравил с достигнутыми в Вашингтоне результатами по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметив, что это создает хорошую возможность и для углубления экономического сотрудничества в регионе.

Выразив удовлетворение успешным развитием отношений между нашей страной и Brookfield Asset Management, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это создает широкие возможности для долгосрочного стратегического развития сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и перспективах превращения нашей страны в региональный энергетический центр.

Основанная в 1899 году Brookfield Asset Management со штаб-квартирой в Канаде является одной из ведущих компаний в области управления альтернативными инвестициями в мировом масштабе. Компания управляет инвестиционными портфелями в таких ключевых направлениях, как инфраструктура, недвижимость, возобновляемая энергия, частный капитал и кредиты. В настоящее время общая стоимость находящихся в управлении Brookfield активов превышает 1 триллион долларов США. Компания представлена в основных финансовых центрах мира, включая Нью-Йорк, Лондон, Сидней, Дубай, Сан-Паулу, Мумбаи и Шанхай.

В тот же день Президент Ильхам Алиев встретился с председателем и генеральным исполнительным директором компании Neuberger Berman Джорджем Уокером.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и компанией Neuberger Berman.

Подчеркнув, что наша страна придает большое значение расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами и влиятельными инвестиционными компаниями, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном продолжении партнерства с компанией Neuberger Berman.

В ходе беседы было отмечено, что плодотворное партнерство Государственного нефтяного фонда Азербайджана с этой компанией с 2016 года способствовало развитию финансового сектора нашей страны и расширению ее международных инвестиционных возможностей.

Проинформировав о глобальной финансовой и инвестиционной деятельности возглавляемой им компании, Джордж Уокер выразил удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном. Подчеркнув важность для компании происходящих в регионе экономических процессов, он сказал, что в настоящее время оцениваются имеющиеся возможности для расширения партнерства в рамках новых проектов.

Neuberger Berman была основана в Нью-Йорке в 1939 году. Эта глобальная компания по управлению инвестициями в настоящее время управляет активами на сумму более полутриллиона долларов США для международных институтов, консультантов и индивидуальных инвесторов.

Президент Ильхам Алиев также встретился с президентом и главным операционным директором компании Blackstone Джонатаном Грэйем.

В ходе встречи Джонатан Грэй подчеркнул, что проводимые в Азербайджане экономические реформы и происходящие процессы развития создают привлекательные возможности для международных инвесторов. Отметив, что возглавляемая им компания заинтересована в расширении успешного сотрудничества с Азербайджаном, в частности, с Государственным нефтяным фондом АР, он высоко оценил сформировавшийся в нашей стране благоприятный инвестиционный климат.

Заявив, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ведущими финансовыми институтами мира, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сформировавшаяся в нашей стране экономическая среда, основанная на принципах стабильности, прозрачности и устойчивого развития, создает благоприятную почву для новых партнерств.

Одна из крупнейших компаний мира по управлению альтернативными инвестициями – Blackstone была основана в Нью-Йорке в 1985 году. Компания управляет инвестиционными портфелями в сфере частного капитала, недвижимости, кредитования, инфраструктуры, дата-центров, возобновляемой энергетики и хедж-фондов. В настоящее время общая стоимость активов, находящихся под управлением Blackstone, превышает 1 триллион долларов США. Компания, головной офис которой расположен в Нью-Йорке, функционирует в 27 городах мира, включая Лондон, Гонконг, Дубай, Сингапур и Токио.

Встречи главы Азербайджана в Нью-Йорке показывают, что страна все больше привлекает внимание ведущих игроков мирового финансового рынка. Благоприятный инвестиционный климат, институциональная надежность и активная внешнеэкономическая политика делают Азербайджан важным участником новых экономических и инвестиционных процессов.

С другой стороны, интерес крупнейших финансовых структур мира к долгосрочному сотрудничеству с Азербайджаном отражает доверие к стране и ее роли в мировой экономике. Такое стратегическое партнерство помогает укреплять позиции Азербайджана в региональных и глобальных экономических изменениях.

Таким образом, Азербайджан на влиятельных международных площадках – всегда желанный участник, внимание к которому неуклонно растет на фоне укрепления авторитета страны и формирования новой архитектуры международной безопасности. В том числе безопасности финансовой, экономической и инвестиционной, что в условиях современных глобальных вызовов занимает одной из центральных мест в мировой повестке.