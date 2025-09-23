Когда будет презентована азербайджанская песня для «Детского Евровидения 2025»?

На Общественном телевидении (ITV) проходит пресс-конференция, посвященная участию Азербайджана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025».

«В самое ближайшее время будет презентована песня для «Детского Евровидения 2025» - песню выберем из того, что нам прислали авторы. Присылайте интересный материал, который мы с удовольствием рассмотрим» - заявила на пресс-конференции глава делегации Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение» Нурлана Джафарова.

Ориентировочно, песня, с которой представительница Азербайджана Ягмур Насруллаева выступит на «Детском Евровидении», будет презентована в середине октября.