Ильхаме Эльшадгызы вынесен приговор

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу против позиционирующей себя как поэтесса, тиктокер Ильхамы Эльшадгызы, обвиняемой в хранении наркотиков.

На последнем заседании, состоявшемся в Бакинском суде по тяжким преступлениям, был вынесен приговор - судья Анар Садыгов и коллегия признали И.Эльшадгызы обвиняемой по предъявленному обвинению, сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Согласно приговору, Ильхама Эльшадгызы приговорена к 3 годам лишения свободы.

Отметим, что И.Эльшадгызы была привлечена к уголовной ответственности полицией. Ей было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса Азербайджана (незаконное хранение или перевозка наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере без цели продажи).

