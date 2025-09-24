В машине, перевозившей «салат» обнаружена крупная партия марихуаны - ФОТО

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и мероприятий таможенного контроля, проведенных сотрудниками Астаринского управления таможни, была обнаружена и изъята из незаконного оборота очередная крупная партия марихуаны.

На таможенном посту «Южная Астара» был проведен таможенный досмотр транспортного средства, перевозившего груз «салат» из Ирана в Россию транзитом через территорию Азербайджана.

В ходе досмотра, проведенного с использованием рентгеновского аппарата и служебной собаки, в коробках на двух поддонах, укрытых грузом «салат», были обнаружены 73 упаковки наркотических средств – марихуаны общим весом около 29 килограммов 100 граммов, скрытые от таможенного контроля.

По факту ведется расследование.