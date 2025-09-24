Между Азербайджаном и Венгрией подписана программа культурного сотрудничества - ФОТО

Отношения между Азербайджаном и Венгрией успешно развиваются во всех сферах - культурное сотрудничество двух стран также с каждым годом расширяется.

24 сентября в Министерстве культуры АР состоялась встреча с делегацией во главе с министром культуры и инноваций Венгерской Республики Балажем Ханко, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

По итогам встречи была подписана «Программа сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры и инноваций Венгерской Республики на 2025–2029 годы».

Документ подписали министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли и министр культуры и инноваций Венгерской Республики Балаж Ханко.

В пятилетней программе нашли отражение вопросы, связанные с развитием сотрудничества в области цифровизации культурного наследия, культурных и креативных индустрий, а также в сфере литературы, изобразительного и прикладного искусства, музыки, театра, кинематографии, книжной индустрии, музейного дела и других направлений.