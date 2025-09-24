Архиепископа Аджапахяна признали виновным в призывах к свержению власти - ВИДЕО

Ереванский суд признал главу Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти.

Как сообщают армянские СМИ, председатель суда первой инстанции Армине Меликсетян отметила, что мера пресечения архиепископу остается неизменной.

«Дополнительные слушания назначаются на 29 сентября в 15:30», - сказала Меликсетян.

Глава Ширакской епархии был арестован в конце июня по обвинению в публичных призывах к свержению власти. Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.