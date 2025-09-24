Умерла легенда европейского кино Клаудия Кардинале – ФОТО

На 88-м году жизни скончалась икона мирового кинематографа 1960-х годов Клаудия Кардинале.

Актриса умерла во вторник в Немуре, недалеко от Парижа, в окружении семьи, сообщает 1news.az со ссылкой на AFP.

Родившаяся в Тунисе, Кардинале была музой выдающихся итальянских режиссёров - Лукино Висконти и Федерико Феллини. Её необыкновенная красота и хрипловатый голос сделали актрису символом эпохи, а на экране она сыграла в дуэте с крупнейшими звёздами мирового кино - от Берта Ланкастера до Алена Делона и Генри Фонды.

«Она оставляет нам наследие свободной и вдохновлённой женщины - и в жизни, и в искусстве», - отмечает в официальном заявлении о смерти актрисы её агент Лоран Саври.

Читайте по теме:

Звезда европейского кинематографа Клаудия Кардинале прибыла в Баку – ФОТО

На творческой сцене «ÜNS» состоялась встреча с прославленной киноактрисой Клаудией Кардинале - ФОТО

Клаудиа Кардинале: «Мы с Аленом Делоном были парой только на экране» - ФОТО