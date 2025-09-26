Армянская оппозиция в парламенте и за его пределами требует объявления импичмента Пашиняну

В парламенте Армении оппозиционная фракция «Честь имею» организовала слушания для принятия заявления «О национальном кризисе и провале управления», направленного на выражение вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну.

Секретарь фракции Тигран Абрамян заявил во время слушаний, что Пашинян якобы безвозвратно потерял легитимность, и его нахождение у власти представляет собой угрозу для Армении.

Он вменил в вину премьеру поражение в Карабахской войне, «игнорирование» темы так называемых военнопленных, «склонность к авторитаризму» и т.д.

Единственным выходом из этой ситуации, по его мнению, является запуск процесса по выражению вотума недоверия главе правительства.

Как отметил парламентарий, в оппозиционном лагере в целом сформировался консенсус, и есть договоренность о шагах по выводу действующей власти из «зоны комфорта».

«Давайте оставим в стороне все разногласия, политические интересы, подробно обсудим и достигнем договоренностей, которые обеспечат более широкий консенсус», – предложил депутат.

Парламентские слушания сопровождаются уличной акцией с требованием отставки власти.

Представители Республиканской партии с плакатом «Нет — возможности единоличной власти» собрались у здания парламента.

Присутствующий на акции бывший мэр Ванадзора Мамикон Асланян отметил, что импичмент - это инструмент, характерный для парламентских государств, и его следует применять независимо от результата.

На вопрос о том, не является ли это признаком слабости оппозиции, что за семь лет им так и не удалось отстранить премьера Пашиняна, Асланян ответил: «Пока Никол Пашинян управляет, значит оппозиция слаба, но понятие «оппозиция» - очень растяжимое и многослойное явление».

Источник: Sputnik Армения