Партия Тер-Петросяна не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна
Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) не собирается создавать блоков с политсилами экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.
Об этом заявил заместитель председателя АНК Левон Зурабян в ходе слушаний на тему импичмента премьеру Николу Пашиняну.
О неготовности объединятся с блоками «Армения» и «Честь имею» Зурабян заявил в ходе слушаний по поводу принятия заявления «О национальном кризисе и провале управления». Слушания инициировал блок «Честь имею».
«Во избежание всевозможных пустых разговоров, а также в опровержение слухов скажу сразу:
АНК не собирается объединятся в блоки или начинать совместное политическое движение с руководимыми Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном силами», - отметил Зурабян.
При этом он отметил, что 7 лет правления Никола Пашиняна привели страну к катастрофическим последствиям.
Однако несмотря на многочисленные антиправительственные движения и акции, его не удалось сместить.
Причина, по мнению зампреда АНК, в том, что народ не хочет менять «шило на мыло» и поддерживать прежние власти.
«Пока наш народ не увидит движение, лидерам которого он будет доверять, и у которых будет серьезная программа трансформации Армении, он не выступит против Пашиняна», - отметил Зурабян.
Источник: Sputnik Армения