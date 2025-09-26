Партия Тер-Петросяна не войдет в блок с силами Кочаряна и Саргсяна

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия «Армянский национальный конгресс» (АНК) не собирается создавать блоков с политсилами экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Об этом заявил заместитель председателя АНК Левон Зурабян в ходе слушаний на тему импичмента премьеру Николу Пашиняну.

О неготовности объединятся с блоками «Армения» и «Честь имею» Зурабян заявил в ходе слушаний по поводу принятия заявления «О национальном кризисе и провале управления». Слушания инициировал блок «Честь имею».

«Во избежание всевозможных пустых разговоров, а также в опровержение слухов скажу сразу:

АНК не собирается объединятся в блоки или начинать совместное политическое движение с руководимыми Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном силами», - отметил Зурабян.

При этом он отметил, что 7 лет правления Никола Пашиняна привели страну к катастрофическим последствиям.

Однако несмотря на многочисленные антиправительственные движения и акции, его не удалось сместить.

Причина, по мнению зампреда АНК, в том, что народ не хочет менять «шило на мыло» и поддерживать прежние власти.

«Пока наш народ не увидит движение, лидерам которого он будет доверять, и у которых будет серьезная программа трансформации Армении, он не выступит против Пашиняна», - отметил Зурабян.

Источник: Sputnik Армения