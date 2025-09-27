В столице Марокко состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти

В Национальной библиотеке Марокко в Рабате, состоялся круглый стол, посвященный пятилетию со дня 27 сентября – Дня памяти.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Королевстве Марокко.

В мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Марокко совместно с Национальной библиотекой Марокко и «Обществом дружбы Марокко-Азербайджан», приняли участие более 50 человек, включая государственных лиц Марокко, представителей исполнительной власти, представителей Исламской всемирной организации по науке, образованию и культуре (ИСЕСКО), дипломатического корпуса, СМИ, неправительственных организаций и представителей азербайджанской диаспоры. В начале мероприятия память наших шехидов была почтена минутой молчания, а также был показан короткий видеоролик, посвященный Дню памяти.

Посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов рассказал о 44-дневной Отечественной войне и заявил, что полное восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны на всех её международно признанных землях является одной из самых славных страниц в истории современного Азербайджана. Было особо отмечено, что эта историческая победа стала возможной благодаря решимости азербайджанского народа, мощи нашего государства и дальновидной политике Президента страны, Победоносного Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева. Было подчёркнуто, что 27 сентября – День памяти – священный долг каждого азербайджанца почтить память наших шехидов, отдавших свои жизни за защиту Родины и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Выступивший далее председатель Общества дружбы Марокко-Азербайджан Мохамед Факири отметил, что освобождение азербайджанских территорий от оккупации в результате Отечественной войны имело историческое значение для азербайджанского народа и что за этими событиями внимательно следят в Марокко. М. Факири подчеркнул, что Общество, которым он руководит с 2008 года, проделало ряд работ в различных областях, особенно в сфере гуманитарных связей между двумя странами. В то же время, глава Общества, оценив достигнутые за прошедший период результаты как достойные похвалы, заявил о готовности укреплять сотрудничество и мосты дружбы между нашими странами, а также работать в этом направлении совместно с коллегами из Азербайджана.

Анар Керимов, руководитель Департамента партнёрства и международного сотрудничества Исламской всемирной организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО), коснулся отношений между ИСЕСКО и Азербайджаном, подчеркнув, что это сотрудничество развивается по восходящей траектории на протяжении многих лет, и что присвоение Первому вице-президенту Азербайджанской Республики г-же Мехрибан Алиевой звания Посла доброй воли ИСЕСКО за заслуги в развитии культуры, образования и межцивилизационного диалога является одним из значимых моментов этого сотрудничества. Было также отмечено, что организация полностью поддерживала справедливую позицию Азербайджана в период оккупации азербайджанских территорий и после их освобождения от оккупации, а также доводила до сведения исламского мира реалии Азербайджана. В этой связи было отмечено, что ИСЕСКО стала первой международной организацией, посетившей территории нашей страны после их освобождения от оккупации. Кроме того, была отмечена важность направления ИСЕСКО двух международных технических миссий на наши освобожденные территории в 2022 году и в апреле этого года для оценки ущерба, нанесенного нашему культурному наследию.

Посол Турции в Марокко Мустафа Илькер Кылыч заявил, что освобождение земель братского Азербайджана от оккупации было встречено в Турции с большим энтузиазмом и радостью, и что Турция, всегда поддерживавшая Азербайджан под лозунгом «Один народ, два государства», воспринимает успехи Азербайджана в укреплении государственности, восстановлении его суверенитета и развитии как свои собственные. Было особо отмечено, что память о шехидах, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, бережно хранят и в Турции.

Выступая на мероприятии, Хасан Хами, занимавший пост посла Марокко в нашей стране в 2009–2016 годах, проинформировал о внешнеполитическом курсе Азербайджана, региональной политике и многосторонней дипломатии с начала 2000-х годов и выразил уверенность в том, что новые реалии и мир в регионе внесут позитивный вклад в экономическую интеграцию и сотрудничество в регионе. Шуайб Брхадда, постоянный корреспондент Государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ в Марокко, а также Дрисс Лякуби, входивший в состав недавно посетившей нашу страну группы марокканских журналистов, рассказали о роли азербайджанской прессы в доведении до мировой общественности реалий Азербайджана в годы Отечественной войны, подчеркнули важность масштабных строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных нами территориях. Амин Каббадж, глава департамента Института AMADEUS, одного из ведущих аналитических центров Марокко, а также Ахмед Нуреддин и Мурад Дауди, члены Общества дружбы Марокко-Азербайджан, затронули тему двусторонних отношений между Азербайджаном и Марокко и отметили важность крепнущих связей между дружественными странами в различных областях.