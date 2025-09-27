Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Чемпионки Игр стран СНГ по настольному теннису россиянки Екатерина Дроздова и Амина Илимбетова очень довольны питанием в Габале и без ума от азербайджанской пахлавы.

Об этом спортсменки рассказали ТАСС.

"Нас здесь отлично кормят, все очень вкусно, - призналась Дроздова. - Мы без ума от пахлавы".

"Можем ли прибавить в весе от пахлавы? Мы этого не боимся, потому что очень много пашем на тренировках. Нам можно ее кушать", - добавила Илимбетова.

В субботу Дроздова, Илимбетова и Злата Терехова в финале командного турнира взяли верх над сборной Азербайджана.

"Нас так тепло здесь встретили, мы также очень рады всем. Конечно, нам хочется посмотреть эту гостеприимную страну, но это будет возможно только после соревнований. Сейчас мы сосредоточены только на них", - призналась Дроздова. С 27 по 29 сентября в Габале пройдут мужские и женские личные соревнования по настольному теннису

"Встретили нас хорошо, живем в шикарном отеле, питание замечательное. Никаких проблем с транспортом, нас вовремя доставляют из гостиницы до арены и обратно. Персонал в гостинице и на спортивных аренах очень приветливый. Нам все очень нравится", - рассказал ТАСС Юрий Рыжов, тренер мужской сборной России по настольному теннису, также победившей в субботу на Играх стран СНГ.

