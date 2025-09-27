 Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

First News Media19:43 - Сегодня
Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Чемпионки Игр стран СНГ по настольному теннису россиянки Екатерина Дроздова и Амина Илимбетова очень довольны питанием в Габале и без ума от азербайджанской пахлавы.

Об этом спортсменки рассказали ТАСС.

"Нас здесь отлично кормят, все очень вкусно, - призналась Дроздова. - Мы без ума от пахлавы".

"Можем ли прибавить в весе от пахлавы? Мы этого не боимся, потому что очень много пашем на тренировках. Нам можно ее кушать", - добавила Илимбетова.

В субботу Дроздова, Илимбетова и Злата Терехова в финале командного турнира взяли верх над сборной Азербайджана.

"Нас так тепло здесь встретили, мы также очень рады всем. Конечно, нам хочется посмотреть эту гостеприимную страну, но это будет возможно только после соревнований. Сейчас мы сосредоточены только на них", - призналась Дроздова. С 27 по 29 сентября в Габале пройдут мужские и женские личные соревнования по настольному теннису

"Встретили нас хорошо, живем в шикарном отеле, питание замечательное. Никаких проблем с транспортом, нас вовремя доставляют из гостиницы до арены и обратно. Персонал в гостинице и на спортивных аренах очень приветливый. Нам все очень нравится", - рассказал ТАСС Юрий Рыжов, тренер мужской сборной России по настольному теннису, также победившей в субботу на Играх стран СНГ.

Источник - ТАСС

Поделиться:
178

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Политика

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке ...

Политика

Эрдоган: Карабах – это навеки Азербайджан

Точка зрения

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Спорт

Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Марзия Нурматова рассказала о своих планах на финал

Три азербайджанских теннисиста в финале III Игр стран СНГ

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Шлем с единорогом: Карлос Сайнс исполнил мечту маленькой фанатки на Гран-при Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Гран-при Азербайджана Формулы-1 как путешествие по культуре Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

Пилот Mercedes: Я доволен своим выступлением на бакинской гонке

Гран-при Азербайджана побил рекорд зрительской аудитории в США

Последние новости

Руководство Государственной службы специальной связи и информационной безопасности посетило Парк Победы в связи с Днем памяти

Сегодня, 20:39

Руководители органов безопасности посетили Парк Победы

Сегодня, 20:23

Коллектив Фонда Возрождения Карабаха посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 20:08

В День памяти состоялось посещение Аллеи почетного захоронения, Шехидляр хиябаны, Парка Победы и Военного мемориального кладбища

Сегодня, 19:57

Российские теннисистки рассказали, что они без ума от азербайджанской пахлавы

Сегодня, 19:43

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

Сегодня, 19:13

Марзия Нурматова рассказала о своих планах на финал

Сегодня, 18:58

В азербайджанской армии проведен цикл мероприятий в связи с Днем памяти

Сегодня, 18:42

Посольство США выразило соболезнования азербайджанцам в связи с Днем памяти

Сегодня, 18:26

Три азербайджанских теннисиста в финале III Игр стран СНГ

Сегодня, 18:04

Эрдоган: Турция всегда работала для мира в Сирии, на Украине и в Газе

Сегодня, 17:43

Азербайджан вновь подтвердил свою позицию по вопросу Джамму и Кашмира

Сегодня, 17:28

Хикмет Гаджиев поделился фотографией президента Ильхама Алиева с маленькой Нилай

Сегодня, 17:17

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди

Сегодня, 17:01

На Генассамблее ООН рассказано о почти 4000 пропавших без вести азербайджанцах

Сегодня, 16:45

В столице Марокко состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти

Сегодня, 16:37

Хазар Гусейнзаде о победе над Таджикистаном и больших амбициях

Сегодня, 16:02

Агиль Набиев: «Мы посвящаем эту победу всему нашему народу»

Сегодня, 15:52

Иран назвал условия США для отсрочки возобновления санкций неприемлемыми

Сегодня, 15:41

Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Асада по делу 14-летней давности

Сегодня, 15:23
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30