Между Арменией и Турцией налажен беспрецедентный позитивный диалог, заявил Пашинян

С удовлетворением хочу отметить, что в последние годы между Арменией и Турцией налажен беспрецедентный позитивный диалог.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он подчеркнул, что его встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом проходят регулярно и их уровень постоянно растет.

«Я высоко оцениваю это достижение и уверен, что в ближайшем будущем оно приведет к таким позитивным результатам, как установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией и полное открытие межгосударственных границ», — сказал Пашинян.

Открытие границ между двумя странами окажет положительное влияние на проект TRIPP, добавил армянский лидер.