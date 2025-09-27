 МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти

First News Media10:32 - Сегодня
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 27 Сентября – Днем памяти.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении говорится:

«Сегодня исполняется 5 лет с начала 44-дневной Отечественной войны, которая положила конец агрессии против нашей страны и почти 30-летней оккупации наших земель.

Именно в этот день 5 лет назад славные Вооруженные силы Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего поднялись на борьбу против 30-летней исторической несправедливости и грубого нарушения территориальной целостности, суверенитета и международного права.

В знак благодарности и глубочайшего уважения к священной памяти наших Шехидов – героев этой летописи – согласно соответствующему Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 27 сентября ежегодно отмечается в нашей стране как День памяти.

В День памяти – 27 сентября – мы с глубоким уважением чтим светлую память наших доблестных сыновей и дочерей, отдавших жизни во имя территориальной целостности и суверенитета страны, и желаем исцеления участникам войны, пожертвовавшим своим здоровьем на этом пути.

За прошедшие 5 лет страна успешно продвигала повестку постконфликтного восстановления и мира. Сегодня на освобожденные земли возвращается жизнь, разрушенные в результате оккупации и агрессии города и села возрождаются с применением новейших технологий и в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами.

Продолжаются усилия по борьбе с минной угрозой, проводится гуманитарное разминирование, а также постоянно доводится до сведения международного сообщества риск, который эта угроза представляет для жизни и здоровья наших граждан.

Неотъемлемой частью постконфликтных усилий остаются мероприятия по выяснению судьбы пропавших без вести – одной из незаживших ран завершившегося конфликта, а также по привлечению к юридической ответственности лиц, совершивших преступления против человечности в отношении наших соотечественников в ходе агрессии Армении.

Начатый и продвигаемый по инициативе и благодаря решимости нашей страны двусторонний азербайджано-армянский мирный процесс уже приносит свои результаты. Накануне 5-й годовщины начала 44-дневной Отечественной войны – 8 августа 2025 года – в Вашингтоне состоялся исторический саммит, по итогам которого при свидетельстве США была подписана азербайджано-армянская Совместная декларация, парафирован текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, а также предприняты шаги по ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур – пережитков завершившегося конфликта. Все это стало значительным прогрессом на пути окончательного закрытия страницы почти 30-летнего конфликта.

Продолжение системных мер, гарантирующих, что агрессия и оккупация, принесшие региону нестабильность и трагедии, больше никогда не повторятся, имеет особое значение. В частности, крайне важно устранение закрепленных в Конституции Армении посягательств на территориальную целостность нашей страны.

В нынешний период, когда мы как никогда близки к устойчивому миру, продвижение мирной повестки является нашим величайшим долгом перед священной памятью героев Отечественной войны.

В День памяти – 27 сентября – мы еще раз с глубочайшим уважением чтим светлую память наших героев.

Шехиды бессмертны, Родина неделима!»

Поделиться:
170

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского ...

Точка зрения

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Общество

Память шехидов почтена минутой молчания

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти - ФОТО

Политика

Конгресс Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО

Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания по случаю Дня памяти

Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты

Президент Руанды Поль Кагаме почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего

Последние новости

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Сегодня, 13:00

Конгресс Перу принял заявление в связи с отмечаемым в Азербайджане Днем памяти

Сегодня, 12:49

Определились победители соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 12:38

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса - ФОТО

Сегодня, 12:17

Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания по случаю Дня памяти

Сегодня, 12:01

Память шехидов почтена минутой молчания

Сегодня, 12:01

Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка

Сегодня, 11:55

Официальные государственные и правительственные лица посетили Парк Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 11:37

Олимпийский комплекс Габалы встречает финалистов настольного тенниса и открывает футбольный турнир

Сегодня, 11:31

Госдеп США аннулировал визу президента Колумбии за «подстрекательство»

Сегодня, 11:14

Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в США

Сегодня, 10:56

В поселке Гюздек горит склад

Сегодня, 10:51

МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти

Сегодня, 10:32

Президент Ирана высказался против принуждения женщин к ношению хиджаба

Сегодня, 10:20

Омбудсмен Азербайджана выпустила заявление в связи с Днем памяти

Сегодня, 10:00

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем памяти - ФОТО

Сегодня, 00:17

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти - ФОТО

Сегодня, 00:11

Они сражались за Родину. В Азербайджане - День памяти

Сегодня, 00:00

Минобороны Венгрии опровергло обвинение Зеленского

26 / 09 / 2025, 23:42

ООН поддерживает продление договоров о разоружении

26 / 09 / 2025, 23:20
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30