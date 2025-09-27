Британского политика и его жену задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

В лондонском аэропорту Гатвик после возвращения из Москвы задержали лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его жену, пишет The Telegraph.

Газета уточняет, что пара прилетела из России через Абу-Даби. Левого политика с супругой задержали на основании закона о борьбе с терроризмом. В Скотланд-Ярде сообщили, что вскоре их отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Рабочей партии Великобритании сочли инцидент «политически мотивированным запугиванием».

Источник: Gazeta.ru