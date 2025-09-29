Азербайджанские батутисты стали четвертыми на Кубке мира
Азербайджанские батутисты Магсуд Махсудов и Гусейн Аббасов заняли четвертое место на этапе Кубка мира в Варне.
В соревновании по синхронным прыжкам они показали в квалификации шестой результат и пробились в финал.
В финале наши гимнасты остановились в шаге от пьедестала, став четвертыми. Махсудов и Аббасов обошли дуэты из Германии, Бразилии, Казахстана и Нидерландов. Победу одержали японцы Юсеи Мацумото и Хаято Мияно.
В индивидуальном зачете Махсуд, выигравший ранее бронзу на этапе Кубка мира в Германии, вышел в полуфинал и в итоге занял 16-е место.
Для нашей команды выступление в Варне стало этапом подготовки к ноябрьскому чемпионату мира в Памплоне.
Ниджат
226