Семь медалей из Праги
Команда Азербайджана по дзюдо завоевала две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды на Открытом европейском турнире в Праге.
В финале категории до 66 кг Ислам Рагимов выиграл своего товарища по коллективу Назира Талыбова.
Также победу одержал Магеррам Имамвердиев (81 кг), одолевший в решающей схватке Бенедека Тота из Венгрии.
Бронзу в актив записали Гусейн Аллахъяров, Мурад Мурадлы (оба 60 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).
В общем зачете команда заняла второе место, уступив лишь Франции (6-6-2). Всего в Праге выступили более четырехсот дзюдоистов из 35-ти стран.
