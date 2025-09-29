Семь медалей из Праги

Команда Азербайджана по дзюдо завоевала две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды на Открытом европейском турнире в Праге.

В финале категории до 66 кг Ислам Рагимов выиграл своего товарища по коллективу Назира Талыбова.

Также победу одержал Магеррам Имамвердиев (81 кг), одолевший в решающей схватке Бенедека Тота из Венгрии.

Бронзу в актив записали Гусейн Аллахъяров, Мурад Мурадлы (оба 60 кг), Кенуль Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг).

В общем зачете команда заняла второе место, уступив лишь Франции (6-6-2). Всего в Праге выступили более четырехсот дзюдоистов из 35-ти стран.

Ниджат