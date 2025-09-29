 Выборы в Молдове: победа проевропейской партии Майи Санду | 1news.az | Новости
В мире

Выборы в Молдове: победа проевропейской партии Майи Санду

First News Media09:30 - Сегодня
Выборы в Молдове: победа проевропейской партии Майи Санду

Проевропейская партия действующего президента Молдовы Майи Санду получила явное преимущество и новое большинство на парламентских выборах в воскресенье.

Это голосование рассматривается как решающие для будущего страны в Евросоюзе.

После подсчета голосов на 99,5 % избирательных участках партия «Действие и солидарность» лидирует с 49,9 % голосов.

У пророссийского Патриотического избирательного блока 24,28 %, у дружественного России блока «Альтернатива» - 7,9 %, а у популистской «Нашей партии», которая хочет «сбалансированной внешней политики» между Востоком и Западом, - 6,2 %. У правой партии «Демократия дома» - 5,6%.

По результатам голосования будет избран новый 101-местный парламент, после чего президент Молдовы назначит нового премьер-министра. Предлагаемое правительство должно быть утверждено парламентом.

Лидер пророссийского блока Игорь Додон заявил, что выиграла оппозиция и призвал своих сторонников выйти на митинг у здания парламента Молдовы, чтобы закрепить «победу».

Большая диаспора Молдовы, вероятно, сыграла решающую роль в исходе выборов.

Во время прошлогодних президентских выборов, которые также рассматривались как выбор между Востоком и Западом, за рубежом проголосовало рекордное число избирателей - 327 000 человек, более 82 % из которых отдали предпочтение Санду.

После голосования в воскресенье Санду повторила свои давние утверждения о «массовом вмешательстве» России в выборы, заявив, что она голосовала «за сохранение мира» и настаивает на том, что будущее ее страны находится в рамках ЕС.

МИД Молдовы заявил, что угрозы взрыва поступали на избирательные участки в Румынии, Испании, Италии и США. Полиция задержала трёх человек, подозреваемых в связях со службами безопасности пророссийского сепаратистского региона Молдовы Приднестровье, которые, как утверждается, планировали дестабилизировать обстановку.

«Они, предположительно, являются лидерами, ответственными за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп», - заявила полиция, добавив, что они обнаружили пиротехнику и легковоспламеняющиеся материалы, которые подозреваемые намеревались использовать, чтобы посеять панику и хаос.

В ходе голосования Санду заявила в своем обращении в Facebook, что власти также получили многочисленные сообщения о незаконной доставке избирателей на избирательные участки за рубежом, очевидно, за деньги, и о случаях изъятия пустых бюллетеней с избирательных участков.

Лидер Партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил после закрытия избирательных участков, что попытки России захватить избирательный процесс были масштабными и что государственные органы прилагали усилия для обеспечения безопасности и честности голосования.

Источник: Euronews

