Два человека погибли в результате падения легкого самолета в Техасе

В результате крушения легкого самолета в округе Харрис штата Техас погибли два человека.

Об этом 28 сентября сообщил телеканал ABC 13 со ссылкой на местные власти.

«Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис», — говорится в материале.

Уточняется, что двухмоторный самолет Cessna 340, произведенный в 1972 году, вылетел из аэропорта и направлялся в Лаббок. В полете возникла техническая неисправность.

Пилот предпринял попытку вернуться и совершить посадку, но не смог выровнять самолет по оси взлетно-посадочной полосы. В итоге воздушное судно потерпело крушение, не долетев до полосы. Находившиеся внутри мужчина и женщина погибли.

Местный шериф Эд Гонсалес добавил, что упавший самолет был полностью охвачен огнем.