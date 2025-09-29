Два человека погибли в результате падения легкого самолета в Техасе
В результате крушения легкого самолета в округе Харрис штата Техас погибли два человека.
Об этом 28 сентября сообщил телеканал ABC 13 со ссылкой на местные власти.
«Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис», — говорится в материале.
Уточняется, что двухмоторный самолет Cessna 340, произведенный в 1972 году, вылетел из аэропорта и направлялся в Лаббок. В полете возникла техническая неисправность.
Пилот предпринял попытку вернуться и совершить посадку, но не смог выровнять самолет по оси взлетно-посадочной полосы. В итоге воздушное судно потерпело крушение, не долетев до полосы. Находившиеся внутри мужчина и женщина погибли.
Местный шериф Эд Гонсалес добавил, что упавший самолет был полностью охвачен огнем.