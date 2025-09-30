В Милли Меджлис внесено предложение о льготах в транспорте для уязвимых групп населения

В Милли Меджлисе поднят вопрос регулирования цен в общественном транспорте и перевозки пассажиров из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

На сегодняшнем заседании председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Фазиль Мустафа отметил, что регулирование в сфере общественного транспорта является одной из важнейших задач в любой стране.

«Повышение цен в общественном транспорте может быть экономически обоснован, но следует учесть то, как на это реагируют социально уязвимые группы. Вопросы доступа к льготам для студентов, семей шехидов и пенсионеров все еще остаются проблемой. В Турции, к примеру, пенсионеры в муниципальных автобусах вообще не оплачивают проезд. С другой стороны, все еще не решён вопрос перевозок из аэропорта, что создаёт большие проблемы. Альтернативы добраться из аэропорта нет. Представьте, что человек из Нахчывана прилетает в Баку за 50-60 манатов, а затем должен заплатить ещё 30-40 манатов, чтобы добраться до столицы», — подчеркнул депутат.

Источник: АПА

