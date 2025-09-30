Сегодня на III Играх стран СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта

Сегодня на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ пройдут соревнования по семи видам спорта.

Как передает Trend, cборная Азербайджана по човгану во втором матче группы А встретится с командой Кувейта. Матч на городском стадионе города Шеки начнётся в 12:30. В первом туре сборная Азербайджана одержала победу над командой Кыргызстана со счётом 4:0.

Соревнования по бадминтону стартуют в Габалинском олимпийском спортивном комплексе, а в Габалинском стрелковом центре определятся очередные призеры в стендовой стрельбе.

Во Дворце спорта Гянджи пройдет соревнования по плаванию и волейболу, в Мингячевире состоятся по тхэквондо, в Евлахе - по боксу.

Отметим, что III Игры стран СНГ, в которых принимают участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.

Азербайджан занимает 2-е место в общем зачете, завоевав 5 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых медалей.

Первое место занимает сборная России, на счету которой 49 (34 золотых, 8 серебряных, 7 бронзовых) медалей.