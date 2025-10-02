От создателей «Əqrəb mövsümü»: Названа дата премьеры детективного сериала «Tilov» - ВИДЕО

В новом телевизионном сезоне на канале ITV состоится показ детективного сериала «Tilov» (Удочка), режиссёром которого выступил Эмиль Гулиев - автор резонансного проекта «Əqrəb mövsümü», ставшего в свое время прорывом на азербайджанском телевидении.

Сценарий, как и в предыдущем сериале, написал Азер Айдемир, а главным продюсером проекта вновь стал Ялчин Вердиев. В актерский состав вошли Абдулгани Алиев, Ягут Пашазаде, Кямаля Пириева, Вюсал Гаджи-Гадир, Офелия Новруз, Ульви Гашим, Ульви Гасанлы

Премьера сериала «Tilov» состоится на этой неделе – первый эпизод проекта зрители канала ITV увидят 5 октября в 21:00.





