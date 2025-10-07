 Для фестиваля DREAM Fest будет построена новая масштабная площадка - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Для фестиваля DREAM Fest будет построена новая масштабная площадка - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:05 - Сегодня
Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов показал на своей официальной странице в социальной сети Instagram, какой станет будущая концертная площадка.

«В ближайшие пару лет нас ждёт новая масштабная площадка для фестиваля DREAM Fest и не только - 50 000 зрителей, настоящий размах!» - отмечает бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов в социальной сети Instagram, сообщая, что будущая концертная площадка будет называться Dream Arena.

В нижеприведенном видео Э.Агаларов рассказывает, что Dream Arena позволит расширить сезонность и привлечь больше туристов в течение года: «У нас будет открытая площадка, а также закрытая площадка внутри казино, что даст возможность проводить концерты зимой, чего мы до этого делать не могли. Будучи музыкантом, я всегда считал, что музыка привлекает внимание к проекту, создаёт ажиотаж и дарит хорошие эмоции, если, конечно, музыка хорошая».

Напомним, что в конце сентября организаторы международного музыкального фестиваля DREAM Fest объявили, что в 2026 году мероприятие пройдет в период с 23 по 26 июля.

