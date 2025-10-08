Премьера клипа: Ройа «Nuş olsun» - ВИДЕО

На официальном YouTube канале народной артистки Азербайджана Ройи Айхан презентован видеоклип, снятый на песню «Nuş olsun» (Приятного аппетита), авторами которой выступили композитор Фарид Керимли и поэт Алтай Яшар.

В отличие от большинства клипов, снятых народной артисткой за последние годы в основном в Стамбуле, эту работу Ройа доверила азербайджанской команде – режиссер клипа, съемки которого проходили в Баку, дома у певицы, Джалал Кенгерли, спродюсирован проект Кянаном Байрамовым.

Над образом Ройи в проекте «Nuş olsun» работал один из ведущих азербайджанских стилистов Эльнур Гасанов.

Трек «Nuş olsun» уже представлен на всех электронных музыкальных платформах.