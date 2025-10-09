Палестинские движения предложили кандидатуры для управления Газой

Палестинские движения предложили кандидатуры 40 независимых кандидатов для избрания в комитет технократов по управлению сектором Газа, сообщил в четверг телеканалу Al Arabiya руководитель движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан.

"Палестинские движения уже выдвинули кандидатуры 40 человек в будущий комитет по управлению сектором Газа, который будет состоять из технокоатов согласно достигнутой договорённости о прекращении огня в секторе", - отметил Хамдан.

Ранее ХАМАС заявило, что согласно после войны отойти от управления сектором, где движение пришло к власти в результате победы на выборах в парламент в 2006 году, и передать полномочия по управлению сектором Газа комитету технократов, не имеющих отношения к палестинским политическим силам.

Источник: РИА Новости