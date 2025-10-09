Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы - ВИДЕО

На 89-м году жизни не стало народной артистки Азербайджана, мастера художественного чтения Амины Юсифгызы.

О смерти А.Юсифгызы 1news.az сообщает со ссылкой на Report.az.

Амина Юсифкызы родилась 9 декабря 1936 года в Баку. Окончила Азербайджанский государственный педагогический университет (1961). Была актрисой Азербайджанского государственного театра юного зрителя (1958-1964), Азербайджанского национального драматического театра (1964-1974).

Allah rəhmət eləsin!