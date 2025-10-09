Более 2 тысяч палестинцев отпустят из тюрем Израиля в связи со сделкой по Газе

Более 2 тыс. палестинцев, в том числе 250 осужденных пожизненно, отпустят из израильских тюрем в соответствии со сделкой по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Об этом 9 октября сообщил представитель движения ХАМАС.

«Примечательно, что соглашение предусматривает освобождение около 2000 палестинских заключенных, включая 250 приговоренных к пожизненному заключению и 1700 других, арестованных в ходе последовавшей войны», — приводит его слова агентство Maan.

Кроме того, он высоко оценил роль таких посредников в урегулировании конфликта, как Египет, Катар и Турция.

Американский президент Дональд Трамп сообщил 8 октября, что может в конце этой недели посетить Ближний Восток для переговоров о мире в Газе и в том числе не исключает визит в сам палестинский анклав.

При этом американский лидер подчеркнул, что для заключения сделки между ХАМАС и Израилем его участие необходимо.

Позднее Трамп заявил о подписании первого этапа мирного плана между израильской стороной и палестинским движением. Как указал глава государства, это означает отвод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к согласованной линии и скорое освобождение всех заложников.

Телеканал Al Jazeera 9 октября сообщил, что палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня на территории Газы. Портал Ynet сообщил, что режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу. Член политического бюро ХАМАС Усама Хамдан рассказал, что ХАМАС получило гарантию от посредников, что Израиль не возобновит боевые действия в секторе Газа.

Источник: «Известия»