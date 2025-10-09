Брат звезды «Реала» Дина Хейсена женился на азербайджанке - ФОТО

Брат звезды испанского профессионального футбольного клуба Real Madrid CF Дина Хейсена - Даймен - женился на азербайджанке Лале Мамедовой.

Торжественная церемония прошла в Марбелье и собрала друзей и близких пары со всего мира – кадры со свадебного мероприятия распространились в социальных сетях. Поделился снимком с молодоженами и сам испанский футболист Дин Хейсен.

Отметим, что на свадьбе выступал представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2024» Fahree (Фахри Исмаилов).

Фото: Instagram by @daimhw, @deanhuijsen