Брат звезды «Реала» Дина Хейсена женился на азербайджанке - ФОТО
Брат звезды испанского профессионального футбольного клуба Real Madrid CF Дина Хейсена - Даймен - женился на азербайджанке Лале Мамедовой.
Торжественная церемония прошла в Марбелье и собрала друзей и близких пары со всего мира – кадры со свадебного мероприятия распространились в социальных сетях. Поделился снимком с молодоженами и сам испанский футболист Дин Хейсен.
Отметим, что на свадьбе выступал представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2024» Fahree (Фахри Исмаилов).
Фото: Instagram by @daimhw, @deanhuijsen
1677