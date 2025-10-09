Военное сотрудничество в ОТГ: перспективы, шаги, риски

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Когда в осенней Габале — древней столице Кавказской Албании — звучат слова о совместных военных учениях, сказанные на саммите тюркских государств, это не просто протокольное заявление.

Это маркер эпохи. И это сигнал: тюркский мир начинает размышлять о безопасности не только в культурных и гуманитарных терминах, но и в стратегических категориях силы, обороны и сдерживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил в 2026 году провести в Азербайджане первые в истории совместные военные учения стран ОТГ. Предложение неслучайное и явно не декларативное: за ним просматриваются реальные изменения в логике международной политики и растущий запрос на автономию в сфере безопасности среди стран, которые всё чаще чувствуют себя не просто периферией чужих альянсов, а самостоятельным политическим пространством. Напомню, что ещё на саммите в Астане Президент Алиев призвал расширять сотрудничество в таких сферах, как оборона и оборонная промышленность.

Шаг к новому уровню интеграции

До сих пор ОТГ в первую очередь ассоциировалась с культурной, образовательной и экономической интеграцией. Однако тюркский мир меняется — и вместе с ним меняется повестка. Сотрудничество в сфере безопасности уже не выглядит экзотикой. Оно становится необходимостью.

В реалии некоторые элементы этого существуют уже существуют. Так, Азербайджан и Турция плотно взаимодействуют по линии обороны — Шушинская декларация, подписанная в 2021 году, предусматривает взаимную помощь и совместные действия в случае угрозы. Узбекистан и Казахстан — партнёры в военных и правоохранительных инициативах, идут наращивание обменов и двусторонних учений. Кыргызстан и Казахстан — члены ОДКБ; их участие диктует необходимость балансировать интересы. Но и они проявляют интерес к сотрудничеству в гуманитарной и антикриминальной безопасности.

Геополитика и воля: что толкает ОТГ к сближению в оборонной сфере?

Мир вступил в фазу системной нестабильности. Глобальные альянсы — от НАТО до ОДКБ — теряют однозначность. Региональные конфликты, скрытое соперничество великих держав, угрозы гибридной войны, терроризм, наркотрафик, киберпреступность — всё это требует более тесного взаимодействия даже от тех государств, которые традиционно держались особняком от военных блоков.

Участники ОТГ — страны с разной историей и геополитическим положением. Турция — игрок НАТО, с крупной армией и развитой оборонной промышленностью. Казахстан и Кыргызстан — участники ОДКБ, с ограниченным суверенитетом в военной политике. Азербайджан — страна, прошедшая войну, переосмыслившая свою армию и доказавшая эффективность в бою. Узбекистан — государство, активно модернизирующее свои силовые структуры и возвращающее себе региональное влияние.

Что их объединяет? Желание быть субъектами, а не объектами политики. Желание самим определять векторы безопасности. И в этом контексте идея совместных учений — не просто эпизод. Это — платформа для формирования новой реальности.

От учений к стратегии: что может дать военное сотрудничество странам ОТГ?

Первое — практическую совместимость. Совместные учения позволяют наладить координацию между армиями, выработать общие стандарты, проверить логику совместных действий. Это, в свою очередь, позволяет быстрее и эффективнее реагировать на угрозы — от природных катастроф до террористических атак.

Второе — технологический импульс. Турция уже сегодня экспортирует беспилотники, бронетехнику, стрелковое оружие, системы ПВО. Азербайджан в последнее десятилетие осуществил буквально прорыв в оборонной промышленности. Сотрудничество с Анкарой может дать остальным странам доступ к технологиям и знаниям, стимулировать создание собственных оборонных производств.

Третье — символическую ценность. В мире, где восприятие силы не менее важно, чем её реальное наличие, демонстрация слаженности и готовности к совместной защите может служить как фактором сдерживания, так и инструментом политического веса.

Риски и осторожность: почему "блок по-тюркски" — это ещё не альянс

И всё же не стоит спешить с восторженными оценками. У военного сближения есть и свои ограничения.

Во-первых, различие в международных обязательствах. Турция как член НАТО обязана координировать свои шаги с союзниками. Казахстан и Кыргызстан ограничены обязательствами в рамках ОДКБ. Узбекистан традиционно придерживается принципа нейтралитета. Не все могут участвовать в одинаковой степени — и это придется учитывать.

Во-вторых, неравномерность ресурсов. Турция — региональная военная держава, а, скажем, Кыргызстан или даже Узбекистан пока значительно уступают ей в технологическом и финансовом отношении. Военные расходы — большие, и не все члены готовы или могут их нести. Это создаёт асимметрию, которую важно не игнорировать. Особенное внимание будет нужно к странам с меньшими ресурсами.

В-третьих, восприятие извне. Усиление военного компонента ОТГ может быть воспринято другими игроками — Россией, Ираном, Китаем — как угроза или попытка создания альтернативного центра силы. Это обусловит проявление дипломатических высот и прозрачности намерений.

В-четвертых, логистические, организационные проблемы. Переброска войск, обеспечение коммуникаций, согласование стандартов, подготовка персонала — все это требует времени и инфраструктуры. Различия в тюркских языках, процедуры, доктрины — требуется унификация или хотя бы совместимость.

Будущее, которое можно построить

Несмотря на вызовы, момент исторический. Если страны ОТГ действительно начнут выстраивать координируемую стратегию в оборонной сфере — даже без формального военного союза — это станет важнейшим шагом в становлении Тюркского мира как геополитической реальности.

Для этого нужно немного, но и немало одновременно: 1) создать рабочие структуры координации: комитеты, штабы, логистические центры, контактные группы; 2) начать с малого: миротворческие миссии, реагирование на стихийные бедствия, охрана границ, кибербезопасность; 3) формировать общее понимание угроз и целей; 4) и, главное, не бояться — но и не переоценивать себя.

Подводя итог сказанному…

Совместные военные учения, как предложил Азербайджан, — важный символический и практический шаг. Если страны ОТГ захватят этот момент, определив чёткую дорожную карту, они могут превратить инициативу в реальную систему кооперации, которая укрепит их коллективную безопасность, уменьшит уязвимости и усилит их влияние на региональной и международной арене.

В то же время, важно действовать по-тюркски решительно, но осторожно, хладнокровно, учитывать обязательства перед другими альянсами, избегать провокаций, обеспечить прозрачность намерений и сбалансировать интересы всех участников.