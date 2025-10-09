 Кино на неделю: Продолжение стильной киберфантастики с Джаредом Лето и не только - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Кино на неделю: Продолжение стильной киберфантастики с Джаредом Лето и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:05 - Сегодня
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Трон: Арес»

Жанр - фантастика, боевик, приключения (США)

Режиссер - Йоаким Рённинг

В главных ролях: Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс, Джефф Бриджес, Джиллиан Андерсон, Камерон Монахэн, Джоди Тёрнер-Смит, Сара Дежарден

Рейтинги: IMDb – 6,3/10,

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Продолжение истории о кибервселенной, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, царит диктатура и проходят гладиаторские бои. Возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.

«Грабитель с крыши»

Жанр - драма, криминал, комедия (США)

Режиссер - Дерек Сиенфрэнс

В главных ролях: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон, Эмори Коэн, Узо Адуба, Лакит Стэнфилд

Рейтинги: IMDb – 7,1/10,

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие ограбления McDonald`s грабителем с крыши, обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина.

«Изумительная Мокси»

Жанр - мультфильм, комедия, приключения (Нидерланды, Бельгия)

Режиссеры - Винсент Баль, Вип Верной

В главных ролях: Сара Банньер, Сана Бушти, Питер Эмбрехтс, Фрэнк Фокетийн

Рейтинги: IMDb – 8,4/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Ее спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.

