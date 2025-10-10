Таджикистан заинтересован в сотрудничестве с Арменией: Рахмон принял Пашиняна

Таджикистан заинтересован в развитии сотрудничества с Арменией во всех сферах.

Об этом заявил президент страны Эмомали Рахмон, принимая в Душанбе армянского премьера Никола Пашиняна, прибывшего туда ночью из Бельгии, пишут армянские СМИ.

В Душанбе сегодня пройдет заседание Совета глав государств-участников СНГ. Встреча двух лидеров прошла перед началом саммита.

Пашинян и Рахмон обсудили развитие торговли, "зеленой" энергетики, промышленности. межпарламентского диалога, культуры, образования и молодежной политики.