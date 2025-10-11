Власти Грузии все хотят «возобновить отношения с США с чистого листа»

Грузинские власти стремятся к возобновлению отношений с США.

«Мы публично заявили о своем желании возобновить отношения с США с чистого листа и с конкретной дорожной картой», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как отметил глава правительства, главное для действующей власти — предпринять действенные шаги по перезагрузке отношений.

«Мы будем терпеливо ждать позиции американской стороны», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Источник: 1tv.ge