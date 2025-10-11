СМИ: сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

Начатые американской администрацией массовые сокращения федеральных служащих в связи с частичной приостановкой работы правительства США (шатдауном) не способствуют решению проблемы и лишь усугубляют разногласия между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что, по плану президента США Дональда Трампа, увольнения и угрозы оставить федеральных служащих без зарплат должны были вынудить Демократическую партию смягчить свою позицию и пойти на сделку ради возобновления финансирования правительства. Однако действия Белого дома пока что лишь укрепили решимость демократов добиваться от республиканцев уступок в области здравоохранения и не соглашаться без этих уступок на предложения по преодолению шатдауна.

Источник: ТАСС